Gaziantep'te hamile eşi ile üvey çocuklarını darbeden şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde M.N., hamile eşi Sündüz Ç. (28) ile kadının daha önceki evliliğinden olan çocukları Kerem (9), Halil (6) ve Adem'i (3) darbetti.

Sündüz Ç., saldırıdan kurtulmak için çocuklarını da yanına alarak sokağa kaçtı.

Sokak ortasında da eşi ve üvey çocuklarını darbetmeye devam eden M.N.'ye esnaf ve komşuları müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darbedilen anne ve 3 çocuğu ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.