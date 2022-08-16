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    Ankara'daki ilk staj gününde çıkan fırtına sonu oldu

    İnşaat mühendisliği 3'üncü sınıfı okuyan 21 yaşındaki genç, ilk staj gününde çıkan fırtınada tahtaların altında kaldı. Hastaneye kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 16.08.2022 - 13:53
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    Ankara'daki ilk staj gününde çıkan fırtına sonu oldu

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir anda başlayan fırtına felaketi getirdi.

    Hipodrım Caddesi'ndeki site inşaatında bulunan tahtalar, fırtınanın etkisiyle uçuşmaya başladı.

    Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk (21), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı.

    Kurtarılan gençler,  ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

    21 yaşındaki genç kurtarılamadı

    Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Ankara daki ilk staj gününde çıkan fırtına sonu oldu #1

    "Öğrencimiz elim kaza sonucu vefat etmiştir"

    Taziye mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'nce "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

    İlk iş günü olduğu ortaya çıktı

    Taha Öztürk'ün, dün stajyer olarak ilk gününü geçirdiği öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi, ikindi vakti Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    İnşaat durduruldu

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, inşaattaki çalışmalar durduruldu.

    Ankara daki ilk staj gününde çıkan fırtına sonu oldu #2


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