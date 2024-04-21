Tekirdağ'da minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı

DHA
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, minibüsle kaçmaya başladı.
Kapanla lastiği patlatılarak durduruldu
Jandarmanın takip ettiği minibüs, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu.
Sürücü kaçarken, araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma, kaçan sürücüyü arıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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