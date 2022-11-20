Ankara'daki lüks araçta ceset bulundu

Etimesgut ilçesinde yol kenarına çekilmiş aracın içerisindeki erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi. Şahsın kesin ölüm nedeni için rapor bekleniyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sabah erken saatlerde yol kenarına pak edilmiş lüks bir araçta erkek cesedi bulundu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

"Jandarma kapımı çaldığında uyuyordum"

Olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde bekçilik yapan Çetin Karabulut, “Sabah saat 07.30 sıralarında jandarma gelip kapımı çaldığında uyuyordum. Kimliğimi istediler, 'Buyurun' dedim. 'herhangi bir şüpheli araç veya bir ses duydunuz mu?' diye sordular. Hiçbir şey duymadığımı ve görmediğimi söyledim. Jandarmalar, saat 11.30 civarında cenaze aracı geldikten sonra cenazeyi alıp gittiler. Olay, komutanların dediğine göre gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşmiş” dedi.

Adli tıp raporu bekleniyor

İHA'nın haberine göre, şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.