Antalya’da 10 katlı apartmanda patlama sonrası yangın: 1 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’ndeki 10 katlı bir binanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, binadaki vatandaşları güvenli şekilde tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

EV SAHİBİ YARALANDI

Patlamada yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemelerine göre patlamanın klima motorundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.