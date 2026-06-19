Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza: Tünelde mahsur kaldılar

İstanbul yönetilemiyor...

Hemen hemen her gün kayda geçen metrobüs motor yangınları ve toplu taşıma sorunlarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkalı-İstanbul Havalimanı hattını hizmete açtığı gün, mülkiyeti ve işletmesi İBB'ye ait olan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yaşanan arıza İstanbulluluları çileden çıkardı.

Seyir halindeki metronun raylardan çıktığı iddia edilirken, vatandaşlar tünel içerisinde tahliye edildi.

Tünel içinde mahsur kalan vatandaşların görüntüleri ise yine tüneldeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Görüntülerde vatmanın telefonla görüştüğü ve onlarca vatandaşın çaresiz bekleyişi yer aldı.

DİĞER DURAKLARDA DA YIĞILMA OLUŞTU

Öte yandan arıza nedeniyle diğer duraklarda da yoğunluk oluştu.

Bostancı ve Ayrılıkçeşme'de vatandaşların 40 dakikadan uzun bir süredir metro beklediklerine dair sosyal medyada paylaşım yaptıkları görüldü.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan henüz bir açıklama yapılmadığı görüldü.