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Antalya’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Deniz kıyısında sazlıklar arasında yakalanan 15 düzensiz göçmene organizatörlük yaptığı tespit edilen bir kişi ise gözaltına alındı.