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    Antalya’da 15 kaçak göçmen yakalandı

    Deniz kıyısında sazlıklar arasında yakalanan 15 düzensiz göçmene organizatörlük yaptığı tespit edilen bir kişi ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 13:35
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    Antalya’da 15 kaçak göçmen yakalandı

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle (GKİT) Mücadele Şube Müdürlüğü, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Denizkent Mahallesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarını aldı.

    KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

    Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında Denizkent Mahallesi deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan 13 erkek, 1’i çocuk ve 2'si kadın 15 düzensiz göçmen yakalandı.

    Göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasına müteakip Antalya Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

    Antalya’da 15 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    1 GÖZALTI

    Göçmenleri almak için kıyıya yanaşan tekne yakalanarak organizatörlük yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı A.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

    TEKNEYE EL KONULDU

    Düzensiz göçmenleri olayda kullanmak için hazırlanan 12 bidon benzin, muhtelif yaşam gıda malzemesine ve olayda kullanılan tekneye el konuldu.

    Antalya’da 15 kaçak göçmen yakalandı #1


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