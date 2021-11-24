Antalya’da 16 yaşındaki genç ölü bulundu

Özbekistan uyruklu 16 yaşındaki genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden ve sabah saatlerinde 16 yaşındaki Javokhir Sanatovich Jabbarov’un odasına giren anne, oğlunu yerde yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Javokhir Sanatovich Jabbarov’un cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Javokhir Sanatovich Jabbarov’un bir taraftan eğitimine devam ettiği, boş vakitlerinde de kapalı çarşıda bulunan bir baharatçıda harçlığını çıkarmak için çalıştığı bildirildi.

Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.