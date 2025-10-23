Antalya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga şüphelileri adliyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan emlak ofisine gelen Alper Al ve Ahmet Koç ile aralarında daha önce husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada Ahmet Koç olay yerinde, Alper Al ise kaçmaya çalıştığı sırada sokak üzerinde vurularak hayatını kaybetti.

Kavgada kimliği belirlenemeyen 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, Alper Al ve Ahmet Koç'un yaşamını yitirdiğini belirlerken yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı, çok sayıda boş kovan ve silah parçası incelemeye alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hayatını kaybeden iki kişinin otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek bulunduğu, karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.C.Y., C.F., V.A. ve T.C.Y., Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla bağlantılı 5'inci şüpheli E.K.'nin ise Isparta'da tedavi altında olduğu öğrenildi.

"AĞABEY NAMUSSUZLUK MU YAPMIŞIZ"

Sağlık kontrolünden çıktığı sırada zanlılardan birinin, görevini yapan basın mensuplarına "Ağabey namussuzluk mu yapmışız, valla namussuzluk yapmamışız." sözleri dikkat çekti.

Antalya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kavgaya karışan tüm şüphelilerin kısa sürede yakalandığını, olayda kullanılan silahların ele geçirildiğini ve soruşturmanın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirmişti.