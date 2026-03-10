Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de sergilenen cezaevi maketini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, "heykel" hizmetine bir yenisini ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davası dün Silivri'de başladı.

Silivri’de görülen duruşması sırasında, CHP tarafından kurulan Silivri Dayanışma Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneği sergilenmeye başlandı.

HÜCRE ÖRNEĞİ ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Dün başlayan duruşmalarla birlikte sergilenen maket, ziyaretçilerin girişine de açıldı.

Sergilenen alanda, İmamoğlu’nun kaldığı hücreye benzer şekilde düzenlenen yaşam alanı yer alıyor.

DİLEK İMAMOĞLU ZİYARET ETTİ

Bugün hücre maketini ziyaret eden son isim Dilek İmamoğlu oldu.

Duruşmaya verilen arada maketi ziyaret eden Dilek İmamoğlu, kadınlar tarafından karşılandı.