Ersan Şen yorumladı: Ekrem İmamoğlu davası ne kadar sürer

ERSAN ŞEN'İN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında da 11 Kasım 2025 tarihinde, 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşmanın ikinci oturumu, bugün görüldü.

Ensonhaber.com Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen de davayı değerlendirdi.

Ersan Şen, dava sürecine ilişkin şöyle dedi;

"BİR YILDA BİTER"

"Ben olsam yine demeyeceğim bir yılda biter. Çünkü şöyle; sorgular tamamlanacak, ara değerlendirmeler… Daha sonra delil tartışmasına girilecek. Ondan sonra da mütalaa verilecek ve zor bir süreç.

"400 KİŞİNİN HEPSİNİ TOPLAYABİLECEK Mİ"

10 kişi dinlenirse, 15 kişinin sorgusu yapılırsa yine bir 400 kişi var. Yani 400 kişinin hepsini toplayabilecek mi? Böyle hesap yaptığımızda, 10 kişi dinlerse 1-1,5 ayda bitirir.

"İNSANÜSTÜ BİR ÇABA LAZIM"

İnsanüstü bir çabaya gireceksin. Bu dava böyle açıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti."