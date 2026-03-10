TBMM'de kapalı oturum: Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Meclis'te

Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor.

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürerken Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar istiyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, barış diplomasisi devam ediyor.

Barış diplomasisi yürüten isimlerden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Meclis'te bilgilendirme yapacak.

Özellikle geçtiğimiz günlerde ve dün İran'dan Türkiye'ye gelen balistik füze hakkında da bakanların bilgilendirme geçmesi bekleniyor.

Bu kapsamda da Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

BAKANLAR KONUŞACAK

Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından yürütmenin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar dakika, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verileceğini bildirdi.

KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce AK Parti'nin görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi, oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

Kapalı oturuma geçildiği için yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler, Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı. TBMM'de Genel Kurul Salonu'na bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti.

KAPALI OTURUMA KİMLER KATILDI

Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.