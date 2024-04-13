Antalya'da 21 saat havada mahsur kalan kadın, yere iner inmez toprağı öptü Antalya’da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında, yaklaşık 21 saat mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan vatandaşlardan 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü.

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İHA

Ramazan Bayramı’nın son gününde, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe Teleferik Merkezi’nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü.

1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan 171 kişi dikkatlice kurtarılıyor

Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

21 saat havada mahsur kaldı, yere inince toprağı öptü

Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58), iner inmez yeri öptü. Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Bölgede ekiplerin kalan 13 vatandaşı kurtarmak için yoğun çabaları sürüyor.

"Dört beş takla attık sonra ne olduğunu hatırlayamadım"

Polat, korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

Birden elektriklerin kesildiğini ve takla atmaya başladıklarını anlatan Polat,

Dört beş takla attık sonra ne olduğunu hatırlayamadım. Geceyi çok kötü geçirdik, çok korktuk, çocuklar vardı yanımızda, çocuklar bilinç kaybına uğradılar. Zaten sabah fazla kahvaltı yapmamıştık. Yemek, su, başka ihtiyaçlar konusunda zor anlar geçirdik.

diye konuştu.

Bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum

Yere inebileceklerini düşünemediğini belirten Polat,

Çok şükür yere indim, Allah kimsenin başına vermesin. Burada 7 saat kalmak işkence gibiydi. Her saniye sallanıyor, sürekli aynı korkuyu yaşıyorsun, çok zor, anlatılmaz bir şeydi. Çok travma yaşadık, bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum.

ifadelerini kullandı.

Kazazede Turgay Büyükşahin de yetkililerin ve görevlilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydederek, "Sağ olsunlar fazlasıyla ilgilendiler, yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)