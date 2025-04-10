İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bşr kafede yapılan sürpriz düğün kutlamasında eşi Fatma Yılmaz'ı gelinlikle gören Hüseyin Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı.

Eşinin gelinlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Hüseyin Yılmaz, "Hanımımla 1980 yılında tanıştık. Onu kaçırarak evlendim. Düğün yapmadım. Kendisine gelinlik de giydirmedim ama şimdi o gelinliği giydireceğim. Bu evlilik tazeleme işine ikimiz birlikte karar verdik.

3 çocuğum 7 tanede torunum var. Çocuklarımdan bir tanesi kızım burada şu an. 2 tanesi Anamur’da 1 kızım Avusturya’da onlar maalesef gelemiyorlar.

Bizim aldığımız karara çocuklarımı hiçbir şey demediler. Eşim sürekli ben gelinlik giymedim diyordu. İçerisinde hep ukde olarak kalmıştı. Ben de bir gün tamam dedim sana gelinlik giydireyim dedim. 1980 yılından bu yana yaklaşık 45 yıldır evliyiz.

Benim yaşım 70 eşimin yaşı 66. Bu yaşta yeniden damatlık giymek çok güzel, çok mutluyum. Allah herkese mutluluk versin" diye konuştu.

"MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

45 yıl sonra ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşayan Fatma Yılmaz da, "Mutluyum, huzurluyum. Yıllarca gelinlik hayali kurdum. Gelinlik giymeyi çok istediğim için buna karar verdim. Eşim de normal karşıladı. Çocuklarımın bazıları yanımda onlarla paylaştık. Onlar da normal karşıladılar. Huzurluyum. Mutluyum" şeklinde konuştu.

Yılmaz çiftinin gelinlik ve damatlık hayalini gerçekleşmesine vesile olan kafe işletmecisi Ahmet Ak ise"Biz bu kafeyi açtıktan sonra kafenin üst katında oturan Hüseyin amcamızla tanıştık. 2 yıl boyunca sürekli gelir oturur ve kendisi ile muhabbet ederiz. Bir gün eşi gelip ben evlendim ama gelinlik giyemedim. Düğünüm olmadı dedi. Bu duruma biz üzüldük.

Ailecek düşündük ve amcamız damatlık, ablamız gelinlik giyememiş. Kendilerine bir hediyemiz olsun, kendilerini mutlu edelim diye bu karara vardık. Kendilerini mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Böyle bir organizasyon düzenledik. İnşallah memnun kalmışlardır" açıklamasında bulundu.