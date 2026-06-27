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Tunus-Hollanda Dünya Kupası maçında bir kadın, erkek arkadaşına evlenme teklif etti

Dün ABD'de oynanan Dünya Kupası Tunus - Hollanda maçı renkli görüntülere sahne oldu. Maçın sonlarına doğru bir kadın taraftar, stadyumdaki binlerce kişinin önünde diz çökerek erkek arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Can Odoğlu Can Odoğlu
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Gündem olan evlilik teklifi...

Dün 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Kansas City şehrinde bulunan Arrowhead Stadyumu'nda Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçın sonlarına doğru ise tüm stadyumu şaşırtan bir olay oldu.

KADIN ERKEK ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Bir kadın taraftar, stadyumdaki binlerce kişinin önünde diz çökerek erkek arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Tüm stadyum tarafından izlenen evlilik teklifine stadyumda bulunanlar da büyük destek verdi.

ERKEK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Erkeğin evlilik teklifini kabul etmesinin ardından çift stadyum içinde büyük bir alkış koptu.

KAMERLARA YANSIDI

Çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi