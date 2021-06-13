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Antalya'da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı

Antalya'da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı

Halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya çarparak ölümüne neden olan kadın sürücü, tutuklandı. Minik Duru ise gözyaşları içerisinde toprağa verildi.