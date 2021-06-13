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- Antalya'da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı
Antalya'da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı
- DHA
- 13.06.2021 - 14:18
Cuma akşamı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan 6 yaşındaki Duru Akça, yaya geçidine geldi.
Hala-yeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ
Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak, gözaltına alındı.
“ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ KAPATTI”
Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi.
Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum." dedi.
KADIN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Berna Yıldırım Başak ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları içerisinde toprağa verildi.