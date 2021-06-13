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    Antalya'da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı

    Halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya çarparak ölümüne neden olan kadın sürücü, tutuklandı. Minik Duru ise gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 14:18
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    Antalya'da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı

    Cuma akşamı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan 6 yaşındaki Duru Akça, yaya geçidine geldi.

    Hala-yeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı.

    DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ

    Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

    Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi.

    Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak, gözaltına alındı.

    Antalya da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı #1

    “ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ KAPATTI”

    Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi.

    Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum." dedi.

    KADIN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Berna Yıldırım Başak ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

    Antalya da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı #2

    GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Antalya da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı #3

    Antalya da 6 yaşındaki Duru’ya çarpan kadın sürücü tutuklandı #4

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