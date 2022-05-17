Antalya'da 9 yaşındaki Ali gölette boğuldu

Ali İhsan isimli çocuk, okul çıkışı serinlemek için girdiği gölette yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kaşıkçı mevkiinde kuzenleriyle birlikte gölete giren Ali İhsan (9), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu önce şaka sanan kuzenler dakikalar sonra aileye haber verdi.

Cansız bedeni bulundu

Minik Ali, yakınarı tarafından bulunarak karaya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası aile sinir krizi geçirdi. İHA'nın haberine göre 22 Mayıs'ın doğum günü olduğu öğrenilen Ali'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından toprağa verildi.