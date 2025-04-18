Antalya'da adliyeye götürülen şüpheli: Düğün alayı mı var

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, suç ve suçlunun önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları incelendi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İnceleme sonrası elde edilen istihbaratlar üzerine Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

"DÜĞÜN ALAYI MI VAR"

Sevk edilirken şüphelilerden birisi kalabalığa ithafen, "Düğün alayı mı var. Gazipaşa şov yapıyor" şeklinde sözler sarf etti.

"DİMDİK YÜRÜYÜN"

Bir diğeri ise, Diğer şüphelilere dönerek ‘dimdik yürüyün" dedi.