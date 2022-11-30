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    Antalya'da ailesi 10 yaşındaki çocuğa ulaşamayınca kapı balyozla kırıldı

    Evde tek başına fenalaşan çocuğa ailesi ulaşamayınca komşular ve ekipler seferber olarak olarak kapıyı balyozla kırdı. Ateşli çocuk, babasının kucağında hastaneye götürüldü.
    • 30.11.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:03
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    Antalya'da ailesi 10 yaşındaki çocuğa ulaşamayınca kapı balyozla kırıldı

    Antalya'da bir apartmanın 4. kattında 10 yaşındaki M.K., odasının kapısını kilitleyip uyudu.

    Özel bir okulda öğretmenlik yapan İran uyruklu Mina Karimi, oğlu M.K'yi kısa süreliğine evde bırakıp okula derse gitti.

    Eve döndüğünde anahtarıyla kapıyı açamayan anne Karimi, zile basmasına rağmen oğlundan bir cevap alamadı.

    Paniğe kapılan anne, durumu eşi Hamed Karimi’ye bildirdi.

    Komşular seferber oldu

    Annenin ağlama sesini duyarak gelen apartman sakinleri kapıyı açmak için seferber olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de bildirildi.

    Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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    Kapıyı kırmak için çalışmalar başladı

    Karimi çifti panik yaşarken, vatandaşlar balyoz ve tornavida ile kapıyı açmaya çalıştı.

    Bir süre kapıyı balyozla kırmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca üst kattan ip sarkıtarak alt kata inmek istedi.

    Polis ekipleri, vatandaşların bu çalışmayı yapmasını engelledi.

    Antalya da ailesi 10 yaşındaki çocuğa ulaşamayınca kapı balyozla kırıldı #1

    Kapı balyozla kırıldı

    Olay yerine gelen itfaiye 4. kattaki daireye balkondan girmek için merdiven açtığı sırada kapı, vatandaşlar tarafından balyozla kırıldı.

    Anneyi komşular sakinleştirdi

    Kapının açılmaması üzerine anne Mina Karimi gözyaşlarına boğuldu. Kapı açılmaya çalışılırken anne Mina Karimi, “Mehrad, Mehrad” diye gözyaşlarına boğuldu. Anne Karimi’yi komşuları sakinleştirdi.

    Antalya da ailesi 10 yaşındaki çocuğa ulaşamayınca kapı balyozla kırıldı #2

    Baygın çocuk hastaneye götürüldü

    Baba tarafından bitkin şekilde evden çıkarılan çocuk, annesiyle birlikte özel bir hastaneye götürüldü.

    "Kapıyı kırmak zorunda kaldılar ama çocuk yine uyanmadı"

    İHA'nın haberine göre, kapıyı kırmaya yardım eden Murat Özmele, "Annesi babası evde yoktu. Çocuğun sabahtan biraz rahatsızlığı varmış, uyumuş. Kapı arkadan kilitli olduğu için anne kapıyı açamamış. Kapıyı kırmak zorunda kaldılar ama çocuk yine uyanmadı. İtfaiyeye haber verildi. Komşular olarak kapıyı balyozla kırdık. Baktık çocuk havale geçiriyor, hemen hastaneye götürüldü. İran vatandaşıdırlar. Uzun süredir buradalar ve çok dürüst, iyi insanlar." dedi.

    Antalya da ailesi 10 yaşındaki çocuğa ulaşamayınca kapı balyozla kırıldı #3

    Antalya da ailesi 10 yaşındaki çocuğa ulaşamayınca kapı balyozla kırıldı #4


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