Antalya'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsü can verdi

İHA
Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde İ.A. yönetimindeki otomobil, Adem Eker idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulurken çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
Hastanede can verdi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aker yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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