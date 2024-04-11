Antalya'da alkollü sürücünün ihlal zinciri: 18 bin TL ceza Gazipaşa ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan, ters yönde seyir halinde alkollü araç kullanan sürücüye 18 bin TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu.

İHA

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda; ters yönde seyir halinde bir aracın tehlike saçtığı ihbarını alan trafik ekipleri, Bayram Y. idaresindeki 07 BEU 912 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymadı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Alkol alıp ters yöne girdi

Çok geçmeden aracı yakalayan ekipler, Bayram Y.’ye ters yönde seyretmekten, 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçmaktan ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 18 bin TL cezai işlem uyguladı.

Ehliyetine el konuldu

Araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan, yapılan alkol testinde 1,86 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Bayram Y.’nin ehliyetine el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)