Antalya'da Alzheimer hastası Öztürk'ten ölüm haberi: Boş arazide bulundu 90 yaşındaki vatandaş, öğle saatlerinde ayrıldığı eve uzun süre dönmedi. Şüphelenilen durum üzerine yapılan aramada dere kenarında cansız bedenine rastlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'da Alzheimer hastası Hamit Öztürk'ten ölüm haberi geldi.

90 yaşındaki Öztürk'ten uzun bir süre haber alınamadı.

Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi Piyadın Küme Evleri Mevkii Kuruçay Deresi'nin yanında yaşanan olayda, saat 12.00 sıralarında evinden çıkan Öztürk, uzun süre geri dönmedi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı merak eden akrabaları aramaya çıktı.

Dere kenarında hareketsiz şekilde bulundu

Yaklaşık 5 saat süren aramalar sonunda Öztürk, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında yer alan boş arazide torunları tarafından hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu.

Düştüğü tahmin edilen yaşlı adamdan herhangi bir tepki alamayan yakınları, durumu 112 Acil servise bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.