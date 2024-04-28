Beşiktaş'ta Rizespor maçının hazırlıkları başladı Süper Lig'in 35. haftasında Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmaya hazırlanıyor.

AA

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürecek

Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Rizespor müsabakasının hazırlıklarına 30 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)