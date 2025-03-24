Antalya'da başkomiser ve savcı yalanıyla 420 bin TL'lik dolandırıcılık

İHA

Antalya'da yaşayan E.A. isimli vatandaş, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir numaradan çağrı aldı.

Telefondaki kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, vatandaşa terör örgütünce kimliğinin ele geçtiğini söyledi.

E.A., şüphelinin iddiaları ve talebi üzerine verilen bir banka hesabına 120 bin TL havale yaptı.

"SAVCIYIM" DEYİP DOLANDIRDI

E.A., ardından da yine telefonda kendini savcı olarak tanıtan bir şahsa 300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını verdi.

Ardından dolandırıldığını anlayan E.A., polise konuyla ilgili müracaatta bulundu.

YAKALANDILAR

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin C.M.U. ve Ş.K. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına şüpheliler, ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden C.M.U hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, Ş.K. isimli şüpheli ise tutuklandı.