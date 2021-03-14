Annenin bebek arabasındaki küçük kızına ağlamaması için verdiği telefonu çalan hırsız kayıplara karıştı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2776 Sokak'ta, 2,5 yaşındaki çocuğuyla evine dönen Pınar Arslan (38), ağlayan kızını susturmak için cep telefonunu verdi.

Bu sırada arkadan gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, bebek arabasına yanaşarak telefonu çaldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüpheli, Arslan’ın durumu fark etmesi üzerine koşarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Antalya'da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı ViDEO