Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
458.436
5.09%
EXEN Coin
14.26
-5.99%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Antalya'da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı

    Annenin bebek arabasındaki küçük kızına ağlamaması için verdiği telefonu çalan hırsız kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2776 Sokak'ta, 2,5 yaşındaki çocuğuyla evine dönen Pınar Arslan (38), ağlayan kızını susturmak için cep telefonunu verdi.

    Bu sırada arkadan gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, bebek arabasına yanaşarak telefonu çaldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Şüpheli, Arslan’ın durumu fark etmesi üzerine koşarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

    Antalya'da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı ViDEO

    Antalya da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı #1

    Antalya da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı #2

    Antalya da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı #3

    Antalya da bebeğin elindeki cep telefonu çalındı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir