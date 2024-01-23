Antalya'da bir kişi tartıştığı kuzenini silahla öldürdü Antalya'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen kuzeni tarafından boş arazide silahla vurulan şahıs yaşamını yitirdi.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki boş arazide inşaat işleri yapan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Yusuf Altun, birlikte çalıştığı kuzeni Tahsin A. (43) ile aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya geldi.

Tahsin A. ile Yusuf Altun arasında yaptıkları işlerden alınan paraların Yusuf Altun'da toplanması nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin A., üzerindeki tabancayla Yusuf Altun'un göğüs kısmına ateş etti.

Olay yerinde can verdi

Silah sesini duyan ve olay yerinden bir kişinin kaçtığını görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silah sesinin geldiği araziye gelen ekipler kanlar içindeki Yusuf Altun'u gördü.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altun olay yerinde hayatını kaybetti.

Teslim oldu

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yusuf Altun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ise elindeki tabancayla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)