Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

AA & Ensonhaber

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

Durumu hemen değerlendiren ekipler, hızla bölgeye yönelerek su yüzeyindeki kişiyi kontrol etti. Ne yazık ki yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cansız beden bota alınarak limana getirildi. Üzerinden çıkan kimlikte 41 yaşındaki Atakan Öter’e ait bilgiler yer aldı. Olayın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, detaylı otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.