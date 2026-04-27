İstanbul D-100 karayolunda zincirleme kaza

İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 Karayolu’nun Kartal istikametinde, aynı yönde ilerleyen 34 SG 0255, 34 NAP 531 ve 41 BEF 711 plakalı araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen 34 GD 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karışan araçlara çarparak zincirleme kazaya dahil oldu.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde M.B.’nin ağır yaralandığı belirlenirken, A.A., E.A.A. ve S.Ç.’nin ise hafif yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik bir süre yoğunlaşırken, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

KAZA ANI BAŞKA BİR ARACIN KABİN KAMERASINDA

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, 34 GD 204 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek daha önce çarpışan araçlara çarptığı anlar yer aldı.