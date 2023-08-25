Antalya'da dershaneye giden çocuğa 5 köpek saldırdı: Zıplayıp kolumu ısırdı Mahallede 5 başıboş köpekler saldırısına uğrayarak kolu ve bacağından yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

İHA

Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu başıboş köpekler...

Sokaklarda saldırgan halde gezen köpekler binlerce canın yaralanmasına ve hatta hayattan kopmasına sebep oldu.

Yaşanan olaylar korkutan boyutlara ulaşırken vatandaşların tedirginlikleri artıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Ağustos salı günü sabah erken saatlerde dershaneye gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Alper Gençer, dehşet anlar yaşadı.

Küçük çocuk sokaktaki 5 köpeğin saldırısına uğradı.

Esnaf çocuğu kurtardı

Köpeklerden ikisi Gençer’in sağ kolundan ve sol bacağından ısırdı.

Çığlık seslerini duyan çevredeki esnaf, olay yerine koşup küçük çocuğu köpeklerin saldırısından kurtardı.

Yaralı kanlar içinde kaldı

İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken oğlunun köpeklerin saldırısına uğradığına duyan anne Hilal Altay ise, onu kanlar içerisinde görünce şoka uğradı.

Kolu ve bacağı kanlar içinde kalan çocuk, önce özel hastaneye ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada kuduz aşısı yapılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Hilal Altay ise polise giderek şikayetçi oldu.

"Durumunu bilmeyince parçaladılar diye düşündüm"

Olayın halen şokunda olan Hilal Altay şunları söyledi:

Telefon geldi ve oğluma köpeklerin saldırdığını duydum. Durumunu bilmeyince parçaladılar diye düşündüm. Koşarak gittiğimde esnafın kurtardığını öğrendim. Kolu ve bacağında ısırıklar vardı. O şokla ne yapacağımı bilemedim.



Kalp krizi geçirip öleceğimi sandım. 5 köpeğin saldırıp ikisinin ısırdığını sonradan öğrendim. Hastaneye götürülünce sabunlu suyla müdahale edildi ardından kuduz aşısı yapıldı. Ara ara aşılarını olacak. Şikayetçi oldum, olay adli yaralama olarak kayıtlara geçti.

"Biz hayvan düşmanı değiliz"

Belediyenin söz konusu köpekleri aldıklarını ve 10 gün gözetim altında tutacaklarını söylediğini belirten Altay, şöyle dedi:

Saldırmayacakların garantisini vermiyorlar ve barınaklarının olmadıklarını söyledi belediye görevlileri. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Yoksa biz hayvan düşmanı değiliz.

"Bir daha ısıracaklar diye tedirgin oluyorum"

Kolunda yara izleri halen duran Alper Gençer ise olay gününü şu sözlerle anlattı: Dershaneye giderken bir anda 5 köpek üstüme doğru koştu. Başta hiçbir şey yapmadım. Birisi zıplayıp kolumu ısırdı. Bir kuaför abi vardı o kurtardı beni.



Hem kolumu hem de baldırımdan ısırdılar. Kolumu hissetmiyordum. Her yerim kan olmuştu ve şoktaydım. Şu an köpek görünce korkuyorum, bir daha ısıracaklar diye tedirgin oluyorum.

"Özellikle sabah ya da akşamüstü saldırıyorlar"

Mahalle sakinlerinden Mine Gül ise, şunları söyledi: