Hıdrellez dileklerini yazıp denize bırakılmasıyla, deniz dibinde oluşan kirliliği dalgıçlar görüntüledi. Dilek yazılı kağıtlarda, dudak dolgusu ve yazlık ev istekleri dikkat çekti.

Antalya’da, 2 yıllık koronavirüs sürecünün ardından 6 Mayıs günü, Hıdrellez dilekleri tutuldu.

Gün doğumuyla Konyaaltı Sahili, Düden Şelalesi ve falezlere gelen vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları, Akdeniz sularına bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, bir süre su üstünde kaldıktan sonra batarak gözden kayboldu.

DHA’nın haberine göre; Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç, Hırellez dileklerini suya bırakan vatandaşların arkalarında bıraktıkları kirliliği görüntüledi.

Naylonlar içinde madeni para bulundu

Dileklerin yazıldığı kağıtlara kiminin ev, kiminin araba kiminin ise bebek resmi çizdiği görüldü.

Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak dilek tutulduğu tespit edildi.

Antalya’da, dibe çöken Hıdrellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi VİDEO



İlginç dileklere rastlandı

Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum, yurt dışında yüksek lisans, 2022 model cip, yazlık ev, 60 yataklı huzur evi, 60 yataklı çocuk sığınma evi, dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun, Bodrum'da yazlık evim olsun yazdığı görüldü.

Kağıt ve plastik poşetlerin deniz dibinde kirliliğe yol açtığı görülürken, dalgıç grubu dipte kırık şişeler ve arızalı elektronik aletlere de rastladıklarını söyledi.