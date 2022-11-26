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- Antalya'da dilendirilen küçük çocuk arabanın altında kaldı
Antalya'da dilendirilen küçük çocuk arabanın altında kaldı
- 26.11.2022 - 12:02
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bölgede tüm işletmeleri gezerek dilenen kazanın A.G. bir restorandan çıktı.
Küçük çocuk karşı yönde bekleyen annesinin yanına geçmek istedi.
Bu sırada orta refüjde birden ayağı takılarak yola düşen 8 yaşındaki A. G, yoldan geçen ticari aracın altında kaldı.
Küçük çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Vatandaşların kriko ile aracı kaldırarak kurtardığı küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
O anlar kayıt altına alındı
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ayakkabısı refüje takıldı
Elinde poşetle restorandan çıkan çocuğun sağına soluna baktıktan sonra karşıya geçerken refüjde ayağının takılıp yola düşmesiyle aracın altında kaldığı görüldü.
"Çocuğu aracın altından çıkardık"
İHA'nın haberine göre, kazayı gören Hüseyin Öğeren, "Çalışıyorduk, çocuk yoldan karşıya geçiyordu. Çocuk geçerken düştü arabada aniden gelince, biranda arabanın altında kaldı. Karşıdan ustalar geldi krikoyla aracı kaldırmaya çalıştılar, çocuğu aracın altından çıkardık. Çocuk ağlamaya başladı, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı, dilencilere benziyordu." dedi.