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    Antalya'da dilendirilen küçük çocuk arabanın altında kaldı

    Antalya'da annesi tarafından dilendirildiği iddia edilen çocuk, çıktığı restorandan yolun karşısına geçmek isterken ayağının refüje takılması sonucu yoldan gecen aracın altında kaldı.
    • 26.11.2022 - 12:02
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    Antalya'da dilendirilen küçük çocuk arabanın altında kaldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bölgede tüm işletmeleri gezerek dilenen kazanın  A.G. bir restorandan çıktı.

    Küçük çocuk karşı yönde bekleyen annesinin yanına geçmek istedi.

    Bu sırada orta refüjde birden ayağı takılarak yola düşen 8 yaşındaki A. G, yoldan geçen ticari aracın altında kaldı.

    Küçük çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Vatandaşların kriko ile aracı kaldırarak kurtardığı küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ayakkabısı refüje takıldı

    Elinde poşetle restorandan çıkan çocuğun sağına soluna baktıktan sonra karşıya geçerken refüjde ayağının takılıp yola düşmesiyle aracın altında kaldığı görüldü.

    "Çocuğu aracın altından çıkardık"

    İHA'nın haberine göre, kazayı gören Hüseyin Öğeren, "Çalışıyorduk, çocuk yoldan karşıya geçiyordu. Çocuk geçerken düştü arabada aniden gelince, biranda arabanın altında kaldı. Karşıdan ustalar geldi krikoyla aracı kaldırmaya çalıştılar, çocuğu aracın altından çıkardık. Çocuk ağlamaya başladı, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı, dilencilere benziyordu." dedi.

    Antalya da dilendirilen küçük çocuk arabanın altında kaldı #1

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    Antalya da dilendirilen küçük çocuk arabanın altında kaldı #5


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