Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Emre Ç., park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra yakalanırken, olay yerine gelen babasını polis sakinleştirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, Emre Ç.(19) yönetimindeki 07 GN 855 plakalı otomobili durdurmak istedi.

2 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Emre Ç., hızla kaçarken, ekipler takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 dakikalık kovalamaca sonucunda Emre Ç., Yeşildere Mahallesi 2832 sokak üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

Antalya'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz genç sürücü 2 araca çarptı-Video

OĞLUNUN ÜZERİNE YÜRÜYEN BABA

Motorize Yunus polisleri, kazayı yara almadan atlatan sürücü Emre Ç.’yi kelepçeledi. Babası da Emre Ç.’nin kaçtığı ve otomobillere çarptığı haberini alarak olay yerine geldi. Baba Ç., oğluna bağırarak tepki gösterdi. Oğlunun üzerine yürümeye çalışan babayı, polis ekipleri uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

ALKOLLÜ ÇIKMADI

Ekipler, olayla ilgili Emre Ç.’ye işlem yapılması için trafik polislerini de çağırdı. Trafik polisleri tarafından Emre Ç.’ye alkolmetreyle ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümde Emre Ç.'nin alkolsüz olduğu anlaşıldı.

7 SUÇTAN 10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Emre Ç.’ye ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’, ‘maske takmamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘trafiği tehlikeye düşürme’, ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ters yönden araç kullanmak’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 bin TL cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.