WhatsApp iOS uygulaması yeni özelliğine kavuştu WhatsApp, iOS için passkey desteğinin eklendiğini duyurdu. iPhone kullanıcıları artık doğrulama kodu olmadan güvenliği sağlayacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, Android’in ardından iOS için de passkey doğrulama desteğini kullanıma sundu.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar artık cihazlarını doğrulamak için tek kullanımlık SMS şifreleriyle uğraşmak zorunda kalmayacak.

WhatsApp Passkey nedir

Passkey özelliği sayesinde, WhatsApp'a giriş işlemleri parola yerine Face ID, Touch ID veya cihaz parolasıyla yapılıyor.

Bu da WhatsApp’a tekrar giriş yapmayı daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor.

Çünkü, kullanıcılara tek seferlik SMS veya kimlik doğrulama kodu gönderilmiyor ve bu da çevrimiçi saldırı riskini en aza indiriyor.

WhatsApp Passkey nasıl açılır

WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar'a dokunun.

Hesap bölümü altında Passkey (Geçiş Anahtarları) seçeneğine dokunun.

Geçiş anahtarı oluştur’a dokunun.