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    Antalya'da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü

    Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ve takibe alıp 'dur' ihtarında bulunduğu otomobildeki şüphelilerle çıkan çatışmada bir kişi öldü, 2 polis yaralandı, diğer 3 şüpheli ise sağ yakalandı.
    • 29.11.2022 - 08:23
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    Antalya'da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü

    Antalya'nın Manavgat ilçe sanayiinde, yurt dışından kaçak yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde "dur" ihtarına bulundu.

    'Dur' ihtarına silahla karşılık verdiler

    Ekiplerin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #1

    1 şüpheli öldü, 2 polis yaralandı

    Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro’da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #2

    Yaralı polislerin sağlık durumu iyi

    İHA'nın aktardığına göre; çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #3

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #4

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #5

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #6

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #7

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #8

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #9

    Antalya da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü #10


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