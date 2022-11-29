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Antalya'da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü

Antalya'da dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü

Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ve takibe alıp 'dur' ihtarında bulunduğu otomobildeki şüphelilerle çıkan çatışmada bir kişi öldü, 2 polis yaralandı, diğer 3 şüpheli ise sağ yakalandı.