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    Antalya’da eşini demir çubukla öldüren koca, en ağır cezayı aldı

    Tartıştığı eşini başına demir çubukla vurarak öldüren koca, tutuklu yargılandığı davada, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.
    • 06.12.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:12
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    Antalya’da eşini demir çubukla öldüren koca, en ağır cezayı aldı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında, iddiaya göre 24 Aralık 2021 tarihinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

    Ayanoğlu Mahallesi'ndeki evde yaşanan tartışma sırasında 31 yaşındaki Rukiye Akgül, eşine sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı.

    Demir çubukla defalarca vurarak öldürdü

    Emrah Akgül de soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı.

    Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşini başına çubukla defalarca vurarak yaraladı.

    Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı.

    Katil koca, 112’yi kendisi aradı

    Bunun üzerine Emrah Akgül, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rukiye Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya’da eşini demir çubukla öldüren koca, en ağır cezayı aldı #1

    Polise teslim oldu

    Polise teslim olan 34 yaşındaki Emrah Akgül ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü.

    ‘Beni aldattı’ iddiası

    Duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı.

    Son savunmasını yapan Akgül, olay günü tartışmanın küfür nedeniyle başladığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, “Maktule yönelik daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir.” dedi.

    Antalya’da eşini demir çubukla öldüren koca, en ağır cezayı aldı #2

    Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı

    DHA’nın haberine göre duruşmaya verilen aradan sonra sanık Emrah Akgül hakkındaki karar açıklandı.

    Mahkeme heyeti, Akgül’ü 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.


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