Antalya'da eski eşi hakkında konuşan akrabasını öldürdü Kepez ilçesinde İ.S, eski eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği akrabası Cihan Akın Güler’i parkta tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdü.

İHA

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.S (33), eski eşi S.P.S. hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği akrabası Cihan Akın Güler (34) ile Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi’ndeki parkta buluştu. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartıştığı akrabasına kurşun yağdırdı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler’e 5 el ateş etti. Sırtından vurulan Güler, kanlar içinde yere yığılırken cinayet zanlısı İ.S suç aleti silah ile birlikte kaçtı.

Hastanede kurtarılamadı

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan Akın Güler Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Cihan Akın Güler, hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldıranı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkılarak kaçtığı aracın plakası belirlendi. Cinayet zanlısı İ.S'nin, suç aleti silahla beraber 07 NLY 11 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Kısa sürede saldırganın Kepez ormanlık olanda olduğu belirlendi. Bölge Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.S’yi ormanlık alanda yakaladı.

"Namus cinayeti" dedi

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmek üzere polis otosuna bindirilen katil zanlısı, gazetecilerin “Cinayeti neden işlediniz?” sorusuna cevap vermezken, “Namus cinayeti olduğu söyleniyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Doğrudur” cevabını verdi.

Balık adamlar 1 saat su içerisinde tabanca aradı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.S'nin ifadesinin ardından zanlıyla beraber tabancayı attığı Düden Çayı'na gitti ve zanlı İ.S., tabancayı attığı yeri gösterdi. Polis ekipleri, silahın nereye düşmüş olabileceğini tespit etmek için suya taş atarak konumunu tespit etmeye çalıştı. Burada dalgıç polisler, suya girerek yaklaşık 1 saat kadar tabancayı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ekiplerin araç içerisinde tekrar tabancayı sorduğu İ.S, tabancanın boşandığı eşi S.P.S.'de olduğunu belirtince ekipler bu sefer de evine gitti. Orada da tabancanın bulunmaması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı İ.S'yi tekrar emniyete götürdü. İ.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)