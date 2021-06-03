Antalya’da, eski eşi tarafından darbedildi

4 ay önce boşanan kadın, eski eşi tarafından darbedildi. Darp raporu ile polis başvuran kadın, uzaklaştırma kararının yetmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Antalya'da ikamet eden üç çocuk annesi Dilek G., Kepez ilçesindeki evinde 4 ay önce boşandığı A.O. tarafından darbedildi.

Hastaneye kaldırılan kadın, darp raporu aldı.

Aldığı rapor ile polise şikayette bulunması üzerine, A.O. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şahıs hakkında, 1 aylık uzaklaştırma kararı verildi.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE DEFALARCA DARBEDİLDİ

Dilek G. 9 yıl önce evlendiği adamın hem kendisine hem çocuklara şiddet uyguladığını, bu sebeple ayrıldıklarını belirtti.

Ayrıca, çocukların gözü önünde defalarca darbedildiğini söyledi.

“KİMSENİN BENİ KURTARMASINA MÜSAADE ETMEDİ”

Dilek G., alınan uzaklaştırma kararının A.O’yu durdurmaya yetmediğini vurgulayarak yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

"Boşanmadan önce de boşandıktan sonra da sürekli tehdit edildim. En son pazartesi günü gelip, gözüme yumruk attı. Polisler gelene kadar dizinin altında beni bekletti. Kimsenin beni kurtarmasına müsaade etmedi.





“ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALMASINI İSTEMİYORUM”

Artık gerçekten sesimin duyulmasını istiyorum. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Sadece sağlıklı ve huzurlu şekilde çocuklarımla yaşamak istiyorum. Sesimi lütfen duyun."