Titanic’in en zengin adamıydı, saati rekor fiyata satıldı! İşte, o saatin fiyatı… Tarihin en trajik kazası olarak bilinen Titanic’ten geriye kalan değerli eşyalardan biri açık arttırmada alıcısını buldu. Satış fiyatı ile rekor kıran “Titanic’in en zengin adamı” olarak bilinen iş insanın saati adeta küçük bir servet değerinde alıcısıyla buluştu. İşte, saatin rekor satış fiyatı…

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Tarihin unutulmaz deniz kazalarından biri olan Titanic’ten geriye bir çok değerli eşya kalmıştı. Kalan bu eşyalar arasında öyle bir tanesi var ki geçtiğimiz günlerde açık arttırmada ki fiyatıyla görenleri şaşkına çevirdi.

“Titanic’in en zengin adamı” olarak bilinen iş insanı Jacob Astor’a ait olduğu düşünülen o saat geçtiğimiz cumartesi günü ABD’de ABD'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde düzenlen bir açık arttırmada yeni sahibiyle buluştu.

Şimdiye kadar Titanic’ten geriye kadar eşyalar arasında en yüksek fiyata satılan bu saat daha önce gemideki orkestra tarafından kullanılan kemanın 1.1 milyon dolarlık satış fiyatını da geride bıraktı.

Küçük bir servet ödendi…

Saatin orijinal sahibi olan iş insanı John Jacob Astor, 1912'de eşi Madeleine'i filikaya bindirdikten sonra Titanic'le birlikte batarak 47 yaşında yaşamını yitirmişti. Astor, son olarak başka bir filikaya binmeye çalışmak yerine batmakta olan gemide sigara içip başka bir yolcuyla sohbet ederken görülmüştü.

Astor’a ait olduğu düşünülen bu saat ise özel bir koleksiyonere 1.2 milyon sterlin (yaklaşık 14.5 milyon TL) karşılığımda satıldı. Açık arttırma sözcüsü söz konusu fiyata vergilerin ve ek ödemelerin de dahil olduğunu vurguladı.