Antalya'da ev yangını: Yaşlı çift hayatını kaybetti Antalya'da müstakil evde çıkan yangında yürümekte güçlük çeken 81 yaşındaki Melahat Çakır'ın, yangının ilk anında balkona çıkıp yardım istediği, sonra da yatalak eşini kurtarmak için içeri girdiği öğrenildi.

DHA

Antalya'da evde çıkan yangın bir çifti yok etti..

Finike ilçesi Eski Mahalle'de çocukları Erhan Çakır ile yaşayan Melahat-Salih Çakır çiftinin tek katlı müstakil evinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşular itfaiyeyi aradı

Durumu fark eden komşularının ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evin ahşap çatısı bir süre sonra çöktü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaşlı kadının yatalak eşini kurtarmak için içeri girdiği öğrenildi

Öte yandan yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın, yangının ilk anında balkona çıkıp yardım istediği, sonra da yatalak eşini kurtarmak için içeri girdiği öğrenildi.

Oğlu gözyaşı döktü

Yangını duyup iş yerinden gelen çiftin oğlu Erhan Çakır, gözyaşı döktü.

Bölgeye gelen Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Finike Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.