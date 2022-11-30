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Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen A.A.’nın evine yapılan operasyonda, bir valiz dolusu uyuşturucu madde, 59 bin 600 TL ve 5 adet 710 bin lira değerinde senet ele geçirildi.