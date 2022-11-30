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- Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
- 30.11.2022 - 16:49
- Güncelleme : 30.11.2022 - 16:55
Antalya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
İHA’nın haberine göre; Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi kiraladığı evde piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyonun düğmesine basıldı.
Ele geçirilenler
Şüphelinin evinde yapılan aramada 5 kilogram skunk, 300 gram kokain, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 45 adet tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edilen 59 bin 600 lira, 5 adet 710 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu satışı yaptığı kişiler için düzenlenmiş senet ele geçirildi.
Operasyonda, A.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı VİDEO