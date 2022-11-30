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    Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

    Uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen A.A.’nın evine yapılan operasyonda, bir valiz dolusu uyuşturucu madde, 59 bin 600 TL ve 5 adet 710 bin lira değerinde senet ele geçirildi.
    • 30.11.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:55
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    Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

    Antalya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    İHA’nın haberine göre; Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi kiraladığı evde piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyonun düğmesine basıldı.

    Ele geçirilenler

    Şüphelinin evinde yapılan aramada 5 kilogram skunk, 300 gram kokain, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 45 adet tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edilen 59 bin 600 lira, 5 adet 710 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu satışı yaptığı kişiler için düzenlenmiş senet ele geçirildi.

    Operasyonda, A.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

    Antalya'da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı VİDEO

    Antalya da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #1

    Antalya da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #2

    Antalya da, evden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #3


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