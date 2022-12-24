Antalya'da evi yanan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı

Sebebi bilinmeyen nedenle müstakil evde çıkan yangın sonrasında yaşlı adamın evi kül olurken biriktirdiği kira parası da yandı. Yaşlı adam o anları gözü yaşlı izledi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde saat 11.00'de, 58 yaşındaki Ali Polat, sabah saatlerinde yakındaki köfteci dükkanını açmak için evinden ayrıldı.

Kısa bir süre sonra evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yapının ahşap çatılı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Ekipler yangına müdahale etti

İhbarla bölgeye gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

İtfaiye evden iki adet yanmış piknik tüpü de çıkardı. Yangın bitişiğindeki diğer yapıya sıçramadan söndürüldü.

Kiracı Ali Polat ise küle dönen evine son kez baktı ve büyük üzüntü yaşadı.

"Ev tamamen yanıp kül oldu"

İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleriyle evinin içine bakan Polat, “Yangından haberim yoktu. Yan tarafta küçük bir köfteci dükkanım var ve servis yapıyordum. Dışarıya bir çıktım baktım evde yangın ve dumanlar çıkıyor. Bağırdım, çağırdım, arkadaşlarda o esnada itfaiyeyi çağırdı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Ev tamamen yanıp kül oldu. İçeride de biriktirdiğim ev kirası olan 1500-2000 lira vardı, o da yandı. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum." diye konuştu.