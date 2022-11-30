Antalya'da evini yaktı, mahalleliyi isyan bayraklarını çekti

Bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan şahıs evini yaktı. Daha önce de kasıtlı olarak binada yangın çıkaran şahsa, bina sakinleri isyan etti.

Antalya’da bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan şahıs, ikinci kez yangın çıkarınca bina sakinleri isyan etti.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228. Sokak’taki bir apartmanın giriş kat dairesinde yalnız yaşayan Veysel Y., evinde yangın çıkardı.

Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak evde yoğun duman altında kalan Veysel Y.’yi kurtardı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Veysel Y., daha sonra hastaneye sevk edildi.

Dumanın üst katlara çıkması nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşadı.

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Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Duman nedeniyle balkona çıkan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından aşağı inebildi.

Sokağa dökülen mahalle sakinlerinden bir kadın ise yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

"Sürekli ambulansla itfaiyeyi başımıza topluyor"

Binada yaşayan Ülfet Işık, "İki seferdir bu olay yaşanıyor. Komşumuz diye seslenmiyoruz ama mahalleyi patlatacak şekilde yangın çıkarıyor. Sürekli ambulansla itfaiyeyi başımıza topluyor.





"Çocuklarımız var, tedirginiz"

Bu binadan gitmesini istiyoruz. Şahsın geçen yıl annesi vefat etmişti. Annesinin ardından eve kendi yerleşti, ama iki seferdir böyle evi yakıyor. Korkuyoruz haliyle, çocuklarımız var, tedirginiz. Apartman sakinleri olarak hepimiz tedirginiz.” diye konuştu.

İHA'nın haberine göre yangın sebebiyle balkona çıkan Ümmühan Dinçer, "Merdivenden inmek istedim ama duman gelmeye başladı. Hemen balkona çıktım ve komşularıma seslendim. Aynı evde daha önce de yangın çıkmıştı." dedi.