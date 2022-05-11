Özbekistanlı üç kişiyi fuhşa zorlayan bir kadın, jandarma operasyonuyla yakayı ele verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şüpheliler, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Operasyon kapsamında Özbekistan uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Çete lideri de yakalandı

Kadınlar arasında bulunan ve zorlama, tehdit, baskı, hile ve çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle yabancı uyruklu şahısları fuhşa zorladığı belirlenen Özbekistan uyruklu L.R. isimli kadın gözaltına alındı. L.R. "İnsan Ticareti ve Zorla Fuhuş Yaptırmak" suçundan tutuklandı.

Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 kadın kurtarıldı VİDEO

3 kadın sınır dışı edilecek

İHA'nın haberine göre mağdur durumdaki Özbekistan uyruklu 3 kadın da işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.