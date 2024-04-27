İsmail Yüksek, derbiye devam edemedi! Fenerbahçe'den zorunlu iki değişiklik Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sakatlanarak derbiyi yarıda bıraktı.

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sakatlanarak derbiyi yarıda bıraktı.

Mücadelenin 13. dakikasında İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede pas vermek isterken sol bacağını fazla zorladı ve sakatlandı. Birkaç dakika sonra kendini yere bırakan İsmail Yüksek, sedye ile kenara geldi.

İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra Fenerbahçe iki mecburi değişiklik yaptı. Becao, Türk sınırından ötürü yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. İsmail'in yerine Krunic oyuna dahil oldu.