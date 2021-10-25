- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti
Yolda yürüyen genç kız, kendisinden sigara isteyen şahıs tarafından kapkaça uğrayarak cep telefonunu çaldırdı.
- İHA
- 25.10.2021 - 13:55
- Güncelleme : 25.10.2021 - 15:43
Antalya Kepez ilçesi bulvarı yan yol üzerinde yürüyen 18 yaşındaki B.N.E.'nin yanına gelen bir kişi, genç kızdan sigara istedi.
Olumsuz yanıt alan kişi, bir anda B.N.E.'nin elindeki cep telefonunu alıp kaçtı; genç kız ise dengesini kaybedip kaldırıma düştü.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Telefon kabının içinde 200 TL’si de bulunan B.N.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kız daha sonra polis merkezine götürüldü.
Kapkaç yapan kişiyle ilgili inceleme devam ediyor.