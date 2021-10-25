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    Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

    Yolda yürüyen genç kız, kendisinden sigara isteyen şahıs tarafından kapkaça uğrayarak cep telefonunu çaldırdı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 15:43
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    Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

    Antalya Kepez ilçesi bulvarı yan yol üzerinde yürüyen 18 yaşındaki B.N.E.'nin yanına gelen bir kişi, genç kızdan sigara istedi.

    Olumsuz yanıt alan kişi, bir anda B.N.E.'nin elindeki cep telefonunu alıp kaçtı; genç kız ise dengesini kaybedip kaldırıma düştü.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Telefon kabının içinde 200 TL’si de bulunan B.N.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kız daha sonra polis merkezine götürüldü.

    Kapkaç yapan kişiyle ilgili inceleme devam ediyor.

    Antalya da genç kıza kapkaç dehşeti #1

    Antalya da genç kıza kapkaç dehşeti #2

    Antalya da genç kıza kapkaç dehşeti #3

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