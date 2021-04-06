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    Antalya'da gözaltına alınmak isteyen şahıs polisi tekmeledi

    Ekip otosuna binmek istemeyen şüpheli, ‘Sen kimsin ulan’ diyerek polis memurunun bacak arasına tekme attı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:57
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    Antalya'da gözaltına alınmak isteyen şahıs polisi tekmeledi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde kavga ihbarı alan polis, C.D. isimli şahsın çevreyi rahatsız ettiğine yönelik bilgi alınca polis merkezine götürmek istedi.

    Alkollü olan ve taşkınlık çıkaran C.D., kelepçelenerek zapt edilmeye çalışıldı.

    HAKARET ETTİĞİ POLİSİ TEKMELEDİ

    Polis ekiplerine direnen C.D., uzun süre ekip otosuna binmek istemedi. Bu sırada olay yerinde olan C.D.’nin annesi G.D. de polislere engel olmaya çalıştı. Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden C.D., tam ekip otosuna alınacağı sırada "Sen kimsin ulan" diyerek bir polis memurunun bacak arasına tekme attı. Tekme sonrası polis memuru ise acı içerisinde kıvrandı.

    Antalya da gözaltına alınmak isteyen şahıs polisi tekmeledi #1

    BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

    Şahıs ardından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin o anları, İranlı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya'da 'sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı

    Antalya da gözaltına alınmak isteyen şahıs polisi tekmeledi #2

    Antalya da gözaltına alınmak isteyen şahıs polisi tekmeledi #3

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