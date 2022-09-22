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    Antalya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2'si sağlıkçı 8 yaralı

    Alanya'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonet sürücüsü çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
    • 22.09.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:31
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    Antalya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2'si sağlıkçı 8 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, ilçesinde hasta taşıyan ambulans şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kargıcak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ersin Uysal'ın hakimiyetindeki ambulans ile Mustafa Toprak yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

    Araçlar devrildi

    Kazanın şiddetiyle iki araç da yol kenarına devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, müdahalede bulunduğu sırada Toprak ve aracındaki Mehmet Karakoç'un yaralandığını belirledi.

    Antalya da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 si sağlıkçı 8 yaralı #1

    Ambulansın içindeki 6 kişi yaralandı

    Öte yandan Abdullah Karakoç, Medeni Vatansever ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör, Mustafa Güney ve ambulanstaki hasta yaralandı.

    Antalya da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 si sağlıkçı 8 yaralı #2

    İnceleme başlatıldı

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 si sağlıkçı 8 yaralı #3


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