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- Antalya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2'si sağlıkçı 8 yaralı
Antalya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2'si sağlıkçı 8 yaralı
- 22.09.2022 - 14:29
- Güncelleme : 22.09.2022 - 14:31
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ilçesinde hasta taşıyan ambulans şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kargıcak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ersin Uysal'ın hakimiyetindeki ambulans ile Mustafa Toprak yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.
Araçlar devrildi
Kazanın şiddetiyle iki araç da yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, müdahalede bulunduğu sırada Toprak ve aracındaki Mehmet Karakoç'un yaralandığını belirledi.
Ambulansın içindeki 6 kişi yaralandı
Öte yandan Abdullah Karakoç, Medeni Vatansever ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör, Mustafa Güney ve ambulanstaki hasta yaralandı.
İnceleme başlatıldı
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
İHA'nın aktarımına göre; polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.