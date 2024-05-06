Sütün içine 10 diş ekleyip içen, dipçik gibi oluyor... Sarımsak ve süt gibi doğal besinlerin sağlık için ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Bir araya geldiklerinde ise adeta bir antibiyotik deposu oluşturuyor. Her gün sütün içine 10 diş sarımsak ekleyip için, bakın neler oluyor.

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Bitkisel ürünlerin mucizevi etkileri her geçen gün daha da keşfediliyor.

Süt, kalsiyum ve protein gibi önemli besinleri içeren doğal bir kaynaktır. Diğer yandan, sarımsak eski insanlar tarafından doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir ve sağlık için birçok fayda sağlar.

Bu iki güçlü besinin bir araya gelmesiyle oluşan sarımsaklı süt, birçok sağlık sorununa çare oluyor.

Sarımsaklı süt, eski nesillerin sıkça kullandığı ancak günümüzde pek bilinmeyen bir şifa formülüdür.

Her gün sütün içine 10 diş sarımsak ekleyip kaynatıp içmek, bakın ne faydalar sağlıyor. İşte tarifi ve faydaları…

Sarımsaklı sütün faydaları

· Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

· Grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korur.

· Uykusuzluğa birebirdir.

· Cildi güzelleştirir, sivilce ve cilt lekelerini yok eder.

· Öksürük, astım gibi hastalıkların tedavisine katkı sağlar.

· Karaciğeri toksinlerden arındırır.

· Vücuttaki kas ve eklem ağrılarını azaltır.

· Ödem atmaya yardımcı olur.

· Bağırsaktaki parazitleri temizler.

· Anne sütü arttırıcı özelliği vardır.

Yapılışı;

Öncelikle, 10 diş sarımsağı tahtanın üzerinde iri iri doğrayın. Sonra, bir tencereye 2 bardak sütü, 1 bardak suyu ve doğranmış sarımsakları ekleyin. Orta ateşte kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alıp süzün. Bardaklara koyarak sütün ılımasını sağlayın.

içine bir miktar bal ekleyerek lezzetini arttırabilirsiniz.