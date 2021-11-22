Antalya’da iki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı

Antalya’da iki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı

Ticari aracın, önündeki bisiklet sürücülerine çarpması sonucu yaşanan kazada bisikletlerdeki iki kişi hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde Manavgat’tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi.

DEMİR BARİYERLERE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi.

Antalya'da iki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı

KAÇAN SÜRÜCÜ BULUNDU

Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücünün, korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Bisikletteki iki kişinin, sabah saatlerinde bisikletleriyle gittikleri Manavgat ilçesinden dönmek için yine bisikletleriyle yola çıktığı öğrenildi.





































