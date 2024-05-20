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Antalya'da iki kişi arasında kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu

Antalya'da iki kişi arasında kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle ayrılırken bacağından bıçaklanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.