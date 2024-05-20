İHA
Antalya’da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı...
Alanya iskelesinde, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Yumruk yumruğa kavga ettiler
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 kişi bacağından yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavga sonucunda bir kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığını belirledi.
Kavga anı kamerada
Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, taraflardan birinin diğerini yere yatırarak yumruk vurduğu ve başka şahısların da yerde yatan kişiye tekme attığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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